"Noi non abbiamo paura delle differenze, noi rispettiamo e abbracciamo le differenze": così l'astro nascente del partito democratico americano Beto O'Rourke ha lanciato la sua campagna presidenziale sfidando Donald Trump con il primo grande comizio nella sua El Paso.

"Stanno abusando della paura e delle divisioni basate sulle differenze di razza, di etnia, di religione, e la sfida che abbiamo davanti è la più grande della nostra generazione", ha detto Beto.

"Bisogna riscrivere le leggi sull'immigrazione di questo paese a nostra immagine e somiglianza, nel solco della migliore tradizione della nostra storia", ha sostenuto O'Rourke, che parlando di migranti ha emozionato e scaldato la folla di El Paso, città texana di confine, passando nel mezzo del comizio dalla lingua inglese allo spagnolo, proprio nel momento in cui attacca le politiche di Donald Trump. "La nostra sicurezza non passa per i muri o la militarizzazione dei confini, ma passa per investimenti nei nostri porti di ingresso dove la maggioranza di chi arriva entra nel nostro paese".

O'Rourke ha quindi sottolineato come "milioni di americani sono senza sanità, l'economia funziona bene solo per pochi e lascia indietro la maggior parte della gente, e le chance di evitare le peggiori conseguenze dei cambiamenti climatici stanno svanendo. Dobbiamo ribaltare questa situazione - ha aggiunto - perché tutto ciò rappresenta una minaccia per la nostra democrazia che non può essere affrontata con le mezze misure".

"Dobbiamo permettere ai giovani di pagarsi l'università senza indebitarsi a vita, dobbiamo rafforzare i sindacati, non indebolirli, per salvaguardare i diritti al lavoro, per raggiungere l'uguaglianza salariale tra uomo e donna, per eliminare ogni forma di discriminazione nei posti di lavoro e ovunque. E garantire che un lavoro sia sufficiente pe avere un salario che permetta veramente di vivere. Possiamo farlo", ha detto O'Rourke.

