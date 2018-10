Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 19.29 03 ottobre 2018 - 19:29

Jeff Bezos con i suoi 160 miliardi di dollari è alla guida della classifica Forbes dei 400 americani più ricchi. Al secondo posto con "soli" 97 miliardi Bill Gates, mentre Warren Buffet è terzo con 88,3 miliardi.

La top ten include al quarto posto Mark Zuckerberg con 61 miliardi di dollari e i due fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, rispettivamente in sesta e nona posizione. Decimo in classifica è Michael Bloomberg.

Il presidente americano Donald Trump si piazza in 259ma posizione con una fortuna stimata in 3,1 miliardi di dollari. Nel 2017 il tycoon era al 248mo posto, mentre la sua fortuna era calcolata in 4,5 miliardi di dollari nel 2015.

"Inevitabile come la morte e le tasse, i ricchi ancora una volta si sono arricchiti. Per la prima volta dal 1994 c'è un nuovo numero uno, con l'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos che spezza la corsa al vertice durata 24 anni di Bill Gates", afferma Forbes presentando al classifica dei 400 americani più ricchi.

Per entrare nell'esclusivo club dei paperoni d'America la ricchezza minima richiesta quest'anno è la cifra record di 2,1 miliardi di dollari, anche se la fortuna media dei 400 in classifica è di 7,2 miliardi. Fra le 15 new entry Chris Larsen di Ripple, il primo a entrare in classifica grazie alle criptovalute.

