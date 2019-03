L'ex vice presidente americano, Joe Biden, ha annunciato a una decina di suoi sostenitori che intende candidarsi alle elezioni del 2020, chiedendo loro aiuto per raccogliere fondi presso i maggiori finanziatori.

Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti informate, secondo le quali Biden ha espresso timori sulle sue possibili difficoltà a raccogliere milioni di dollari in donazioni online in tempi rapidi così come è accaduto a Beto O' Rourke e Bernie Sanders.

