I media americani cominciano a fare le pulci ai candidati ufficiali per la Casa Bianca. O potenziali, come l'ex vice presidente Joe Biden, finito nel mirino per un discorso da 200 mila dollari in cui ha elogiato il deputato repubblicano Fred Upton.

Il discorso, avvenuto tre settimane prima del voto Midterm, ha contribuito al successo di Upton, risultato poi vincitore contro lo sfidante dem di 4,5 punti in un collegio del Michigan. Lo rivela il New York Times, entrato in possesso del contratto per il discorso.

Un episodio che rende Biden vulnerabile alle critiche, per l'ingente somma ricevuta dall'Economic club of southwestern Michigan - un'associazione orientata a destra e in parte sostenuta dalla fondazione Upton - e per aver minato lo sforzo di sconfiggere Upton, un potente deputato che nel 2017 contribuì a redigere il provvedimento per la cancellazione dell'Obamacare.

Ma diverse persone coinvolte nell'evento, scrive il Nyt, sostengono che Upton non ha avuto alcun ruolo nell'apparizione di Biden. Non vi è inoltre alcuna prova che Biden avesse un motivo per esprimere apprezzamento verso Upton diverso dalla sua sincera ammirazione, legata al ruolo del deputato in una legge per la ricerca medica dopo la morte per cancro del figlio dello stesso Biden.

