L'ex vice presidente Joe Biden è pronto a scendere in campo per la Casa Bianca al 95% e potrebbe lanciare la sua campagna all'inizio di aprile, mettendo fine al maggiore interrogativo delle primarie democratiche dopo la rinuncia annunciata da Hillary Clinton.

Lo scrive il New York Times, raccontando come Biden stia scaldando i motori. Il suo stratega Steve Ricchetti ha già informato alcuni aspiranti candidati dem. I suoi collaboratori hanno cominciato ad offrire posizioni per la campagna elettorale a strateghi di esperienza e stanno cercando un quartier generale in Delaware (lo stato di Biden) o vicino a Philadelphia.

La sua famiglia è d'accordo e sua moglie Jill è entusiasta. Biden inoltre avrebbe contatto alcuni democratici influenti, inclusi donatori del partito, membri del Congresso e alleati negli stati dove partono le primarie per ottenere il loro sostegno. E una colonna dei sindacati, la International Association of Fire Fighters, è pronta a supportarlo.

