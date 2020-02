Barack Obama o Donald Trump? Chi dei due presidenti ha il merito per un'economia americana che resta forte e che favorisce la corsa da record di Wall Street? A Twitter l'ardua sentenza.

Intanto tra i due è duello social nel giorno del President's Day, che neanche a farlo apposta è coinciso quest'anno con l'undicesimo anniversario dell'American Recovery and Reinvestment Act, pacchetto di misure volte a stimolare l'economia varato nel 2009 dalla presidenza Obama.

"Undici anni fa - scrive l'ex presidente su Twitter - mentre si toccava il fondo della peggiore recessione di sempre, firmai il Recovery Act, spianando la strada a oltre un decennio di crescita economica e alla più lunga striscia positiva della storia americana di posti di lavoro creati". Obama posta anche una foto con la penna con cui firmò il provvedimento.

La risposta di Trump non si è fatta attendere. Obama ha infatti stuzzicato l'attuale presidente su uno dei suoi cavalli di battaglia, quello dell'economia, la carta su cui gioca per vincere di nuovo le prossime elezioni. "Avete sentito dell'ultima truffa?", scrive Trump: "Il presidente Obama sta ora cercando di prendersi il merito per il boom economico che c'è sotto l'amministrazione Trump. Ha avuto la ripresa più debole dalla Grande Depressione nonostante i tassi zero della Fed ed un enorme quantitative easing. Ora ci sono i numeri migliori sull'occupazione".

Neuer Inhalt Horizontal Line