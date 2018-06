Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 20.40 07 giugno 2018 - 20:40

Boom di suicidi in America. Il numero di persone che si sono tolte la vita e' aumentato in 49 dei 50 stati Usa tra il 1999 e il 2016. Unica eccezione il Nevada (-1%). Lo afferma un rapporto dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc).

Gli aumenti sono stati registrati per sesso, età, razza ed etnia, e nella metà di tutti gli stati americani e' stato registrato almeno un +30%. Nel 2016 quasi 45 mila persone si sono tolte la vita negli Usa, più del doppio del numero di omicidi. E il suicidio e' ora la decima causa di morte negli Usa e la seconda per la fascia d'eta' tra i 10 e i 34 anni.

Anne Schuchat, vice direttrice del Cdc, ha definito i dati "inquietanti", sottolineando che "la natura diffusa dell' aumento, in tutti gli stati Usa tranne uno, suggerisce che si tratta di un problema nazionale che colpisce la maggior parte delle comunità".

