"Hey, Congresso! Fate qualcosa ora! Ponete fine alla violenza delle armi. Andiamo!": è l'accorato appello lanciato nel corso della partita di calcio del campionato statunitense tra le squadre dei Philadelphia Union e dei Dc United.

Per festeggiare un suo gol il capitano del Philadelfia, Alejandro Bedoya, di origini colombiane, si è diretto verso i microfoni di una tv a bordo campo e ha lanciato il suo grido di dolore per la strage di El Paso, in cui gran parte delle vittime sono cittadini messicani e di origini ispaniche.

