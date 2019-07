L'ondata di caldo che ha colpito gran parte della California il mese scorso ha causato una moria delle cozze, che si sono cotte nel loro guscio, causando un grave danno ad una specie considerata fondamentale per l'ecosistema marino.

I ricercatori hanno confermato che lungo la costa della California il caldo ha letteralmente lessato le cozze nel guscio: Jackie Sones, coordinatrice del Bodega Marine Reserve a nord di San Francisco, ha detto di aver visto addirittura migliaia di nozze morte sulla costa settentrionale del Golden State.

A suo parere si tratta della maggiore mortalità dei molluschi degli ultimi 15 anni, che costituisce anche un grave danno ecologico visto che i banchi di cozze servono come rifugio e habitat per molte specie. "Sono come gli alberi per una foresta - ha spiegato - Penso che questo abbia avuto un impatto sull'intera regione.

