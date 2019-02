L'amministrazione di Donald Trump sta lanciando una campagna per depenalizzare l'omosessualità in decine di nazioni in cui è ancora illegale essere gay o lesbiche.

L'amministrazione di Donald Trump sta lanciando una campagna globale per depenalizzare l'omosessualità in decine di nazioni in cui è ancora illegale essere gay o lesbiche. Lo hanno rivelato funzionari a NBC News.

A guidare l'iniziativa, che ha preso il via ieri sera a Berlino, è l'ambasciatore americano in Germania Richard Grenell, il membro apertamente gay di più alto profilo dell'amministrazione.

"Circa 70 paesi continuano ad avere leggi che criminalizzano lo status o la condotta LGBT", ha spiegato un funzionario Usa coinvolto nell'organizzazione dell'evento. La campagna, strettamente focalizzata sulla depenalizzazione, è stata concepita in parte in risposta alla recente impiccagione di un giovane omosessuale in Iran.

La definizione della strategia è ancora in corso, ma è probabile che includa una collaborazione con organizzazioni come l'Onu, l'Unione Europea e i Paesi dove sono già in vigore leggi che riconoscono i diritti degli omosessuali. Inoltre, sono coinvolte altre ambasciate Usa in tutta Europa, inclusa la missione degli Stati Uniti presso l'Ue, così come il Bureau of Democracy, Human Rights and Labor del Dipartimento di stato.

