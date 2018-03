Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 novembre 2010 9.23 06 novembre 2010 - 09:23

WASHINGTON - La Casa Bianca si aspetta che i repubblicani, dopo le elezioni di Midterm in maggioranza alla Camera, continueranno a sostenere la politica estera seguita sinora dall'amministrazione Obama.

Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Tom Donilon, conversado con i giornalisti sull'Airforce One, in viaggio verso l'estremo Oriente.

"I nostri sforzi - ha detto Donilon - sono orientati a perseguire gli interessi degli Stati Uniti e su questa linea ci aspettiamo un sostegno bipartisan, così com'è accaduto finora".

Neuer Inhalt Horizontal Line