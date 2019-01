Usa: Casa Bianca boccia il piano Pelosi contro lo shutdown

"Il piano della speaker designata della Camera Nancy Pelosi è destinato a fallire perché non finanzia la nostra sicurezza nazionale né mantiene sicure le famiglie americane dal traffico di essere umani, droga e crimini".

Lo afferma la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders riferendosi al piano per approvare domani, nella nuova Camera controllata dai democratici, una legge di spesa che consentirebbe di mettere fine allo shutdown mantenendo gli attuali livelli di finanziamento per la sicurezza al confine ma senza fondi per il muro col Messico.

La Casa Bianca ricorda che "il presidente ha invitato oggi i leader repubblicani e democratici del Congresso per un briefing sulla sicurezza al confine da parte del ministero dell'Interno e che rimane impegnato a raggiungere un accordo che riapra il governo e mantenga sicuri gli americani".

