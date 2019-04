I CEO delle aziende americane guadagnano in media 254 volte in più rispetto a un loro dipendente medio. In alcuni casi ben più di 1000 volte. È quanto emerge da uno studio di Equilar, società che monitora l'andamento dei compensi, e riportato dal Financial Times.

L'analisi rivela che Warren Buffett incassa annualmente sette volte di più di quanto riceve in media un dipendente di Berkshire Hathway, mentre Elon Musk circa 40'688 volte in più rispetto a un impiegato Tesla.

Lo studio è stato eseguito sulle 100 maggiori società americane in termini di ricavi: dei 100 CEO in esame, 11 hanno guadagnato ben più di 1000 volte rispetto a un loro dipendente.

