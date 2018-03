Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il maltempo sta mettendo in difficoltà milioni di persone.

Lo chiamano 'bomb cyclone': una tempesta di vento, neve e pioggia che si è abbattuta nelle ultime ore sulla popolosa costa nordest degli Stati Uniti, sferzando città come Boston, New York e Washington. Un'ondata di maltempo che ha già provocato almeno sei morti.

L'emergenza numero uno è quella della corrente elettrica, con oltre un milione e duecento mila persone rimaste senza luce. I blackout hanno interessato diversi stati Usa: dal Massachusetts alla Pennsylvania, dal Maryland alla Virginia. In questi ultimi due i governatori hanno dichiarato lo stato di emergenza, e il rischio è che tantissime famiglie restino al buio ancora per molto e che si possa tornare alla normalità solo dopo qualche giorno.

Caos anche nei cieli, con oltre tremila voli cancellati e tantissimi disagi in moti aeroporti, le cui attività sono rimaste quasi paralizzate per alcune ore. Compresi gli scali internazionali newyorchesi del Jfk e di Newark.

La situazione meteo più critica si registra nell'area di Boston interessata anche da consistenti inondazioni, con l'acqua che ha invaso le strade e alcune case dei quartieri sul mare.

Tra le vittime causate dagli incidenti stradali o da alberi e tralicci abbattuti dal vento anche due bambini, uno di 11 anni nello stato di New York e un secondo in Virginia.

La situazione comunque dovrebbe migliorare nelle prossime ore e il peggio - affermano gli esperti meteo - sembra essere passato. Anche se le autorità invitano ad evitare nel weekend spostamenti se non strettamente necessario. Anche per non intralciare i lavori dei mezzi degli uomini di soccorso e delle squadre impegnate a riparare i danni e a ripristinare la rete elettrica.

