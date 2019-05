L'economia americana corre ma dovrebbero essere considerati anche altri fattori nello scegliere un presidente. Lo afferma l'ex candidata Hillary Clinton.

"L'economia non dovrebbe essere l'unica ragione per l'elezione di un presidente", dice l'ex segretario di Stato. Il riferimento è alla ripresa americana che procede a gonfie vele e che potrebbe spingere il presidente statunitense Donald Trump durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali.

Secondo un sondaggio di Wall Street Journal e Nbc, la maggioranza degli americani 'boccia' il lavoro di Trump: il 51% non approva l'operato del presidente, a fronte di un 46% che si schiera con il tycoon. Ma sulla gestione dell'economia Trump guadagna punti, con il 51% che lo promuove contro un 41% che lo boccia.

Trump e la sua campagna elettorale hanno già manifestato l'intenzione di percorre e battere sull'economia americana, che continua a crescere e creare posti di lavoro, nella corsa alla Casa Bianca.

