Questo contenuto è stato pubblicato il 8 giugno 2018 14.00 08 giugno 2018 - 14:00

Lo chef di fama internazionale, Anthony Bourdain, si è suicidato. Lo riferisce la Cnn, con cui Bourdain, 61 anni, collaborava da tempo.

Bourdain si trovava in Francia per un episodio del programma tv che conduceva sulla Cnn. A trovarlo morto nella sua camera d'albergo questa mattina è stato il suo amico Eric Ripert, uno chef francese.

"È con estrema tristezza che confermiamo la morte del nostro amico e collega, Anthony Bourdain", si legge in una nota della Cnn dove la star-chef conduceva 'Parts Unknown', programma tv sulle cucine e i ristoranti del mondo. Tra gli ospiti di Bourdain, anche l'ex presidente degli Usa, Barack Obama, che cenò con lui in un ristorante di Hanoi.

"Il suo amore per le grandi avventure, nuovi amici buon cibo e vino e le straordinarie storie del mondo lo hanno reso un narratore unico, i suoi talenti non hanno mai smesso di stupirci e ci mancherà moltissimo. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la figlia e la famiglia in questo momento incredibilmente difficile", conclude la nota.

