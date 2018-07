Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

09 luglio 2018 - 21:28

Citando fonti informate, la Cnn ha riferito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha adesso deciso il nome da avanzare in sostituzione del giudice Anthony Kenney alla Corte Suprema. La nomina verrà resa nota in serata come da programma.

