Michael Cohen, ex avvocato personale del presidente americano Donald Trump durante la sua testimonianza odierna in Congresso.

Donald Trump sarebbe oggetto di indagini fino ad ora non rese pubbliche. Ad accusarlo di reati penali la magistratura di New York. È quanto emerso dalla testimonianza di Michael Cohen in Congresso.

L'ex legale del presidente ha spiegato come gli inquirenti starebbero esaminando le sue conversazioni con il presidente dopo che nell'aprile 2018 furono perquisite le proprietà di Cohen.

E starebbero indagando anche su altri sospetti illeciti o violazioni non specificati. "Mi è stato però chiesto dai procuratori di non parlarne".

