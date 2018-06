Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 7.20 15 giugno 2018 - 07:20

Ancora grane per Michael Cohen, per lungo tempo l'avvocato personale di Donald Trump: gli investigatori federali stanno indagando per scoprire se il legale abbia svolto attività di lobby illegale.

E a questo proposito avrebbero contattato i responsabili di gruppi che hanno assunto Cohen come consulente dopo che Trump ha vinto le elezioni presidenziali del 2016. Tra questi il colosso delle tlc AT&T e quello farmaceutico Novartis. In totale queste società avrebbero versato nelle tasche del legale circa 1,8 milioni di dollari per fare lobby all'interno dell'amministrazione Trump.

