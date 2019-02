Il Congresso americano prevede di votare entro fine giornata l'accordo bipartisan sulla sicurezza al confine per evitare domani un nuovo shutdown. Lo scrivono i media Usa.

Il presidente Donald Trump non ha ancora svelato le sue mosse ma sembra orientato a firmare anche se non è contento del compromesso, riservandosi altre carte per reperire i fondi necessari alla costruzione del muro col Messico.

L'intesa prevede solo 1,375 miliardi di dollari (contro i 5,7 miliardi iniziali) e non per il muro di cemento lungo una prima tranche di 321 km (come chiedeva Trump), ma per nuove recinzioni metalliche su 88 km.

