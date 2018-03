Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 dicembre 2011 16.37 12 dicembre 2011 - 16:37

La Corte suprema degli Stati Uniti ha deciso che si pronuncerà sulla legge in materia di immigrazione clandestina adottata in Arizona e in altri cinque Stati, legge che prevede un durissimo giro di vite su tutti i lavoratori immigrati.

Tanto che la stessa amministrazione Obama si è schierata contro, definendo le norme discriminatorie e in contrasto con le leggi federali.

Il presidente Obama ha anche annunciato che il Dipartimento di giustizia ricorrerà alle varie Corti statali per far abrogare le norme.

Neuer Inhalt Horizontal Line