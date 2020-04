Dieci delle più grandi banche al mondo, tra cui Credit Suisse, sono accusate negli Stati Uniti di manipolare il mercato delle obbligazioni societarie.

Secondo una causa collettiva inoltrata ieri presso la corte federale di Manhattan, a New York, i dieci istituti hanno praticato prezzi troppo elevati da quasi quattordici anni.

Secondo i documenti pubblicati dal tribunale, che riportano le accuse dei querelanti, le banche hanno violato la legge anti monopoli e hanno causato danni finanziari agli investitori.

Oltre a Credit Suisse, gli istituti in causa sono JPMorgan Chase, Bank of America, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland e Wells Fargo. La maggior parte delle banche, tra cui Credit Suisse, si è rifiutata di commentare l'accusa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram