Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 16.28 15 marzo 2018 - 16:28

Un investitore ha citato in giudizio Credit Suisse presso un tribunale di New York per il crollo, lo scorso febbraio, di un complesso prodotto finanziario legato alla volatilità dei mercati borsistici. La banca elvetica è accusata di aver fornito informazioni false.

Dal canto suo la banca, in una presa di posizione diffusa oggi, precisa di non aver ingannato gli investitori riguardo al valore del prodotto e di non aver provocato il crollo del titolo avvenuto lo scorso 5 febbraio.

Nel prospetto di emissione, consultabile pubblicamente, sono stati illustrati in maniera accurata e completa i rischi del prodotto XIV, che era destinato esclusivamente a clienti istituzionali esperti, sottolinea Credit Suisse. L'investitore chiede un risarcimento non meglio precisato e l'istituzione di un'azione collettiva.

Il prodotto in questione si chiama VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN (simbolo: XIV), di cui Credit Suisse detiene il 32%. Aveva perso una gran parte del proprio valore a inizio febbraio, attirando l'attenzione delle autorità di sorveglianza. L'indomani del crollo l'istituto aveva comunicato che le negoziazioni sarebbero cessate entro il 20 febbraio.

