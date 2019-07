A New York depenalizzato l'uso di marijuana (foto d'archivio)

Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, ha firmato il progetto di legge per depenalizzare l'uso di marijuana. Le nuove norme entreranno in vigore fra 30 giorni.

La legge riduce il possesso illegale di marijuana a un reato minore punibile con una multa.

