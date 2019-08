Il governatore di New York, Andrew Cuomo, vieta che siano date armi agli insegnanti nelle scuole. Cuomo firma, tramutandolo in legge, un provvedimento immediatamente operativo e che vieta alle scuole di autorizzare agli insegnanti di avere armi.

Una misura che si oppone alle richieste del presidente statunitense Donald Trump, secondo il quale insegnanti armati possono prevenire la violenza nelle scuole. "La riposta all'epidemia di violenza da armi da fuoco in questo paese non è mai stata e non sarà mai più armi" dice Cuomo. Il governatore ha firmato anche provvedimenti più severi per la salvaguardia delle armi nelle case con bambini sotto i 16 anni.

