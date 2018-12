Usa: dem non cedono, alla Camera legge senza fondi per muro

I dem non cedono e tenteranno di mettere fine allo shutdown continuando a negare al presidente americano Donald Trump i fondi per il muro al confine col Messico.

Il 3 gennaio, quando con l'insediamento del nuovo parlamento avranno il controllo della Camera, i democratici intendono approvare una legge di spesa per finanziare sino all'8 febbraio il dipartimento per la sicurezza nazionale, mantenendo gli attuali livelli di spesa ma senza soldi per il muro.

È lo stesso provvedimento approvato all'unanimità dal Senato prima di Natale ma bocciato da Trump, che ha così causato un parziale blocco delle attività amministrative federali dal 22 dicembre.

I dem vogliono approvare alla Camera anche altre sei leggi per riaprire sino al 30 settembre le agenzie federali che sono state costrette a chiudere, lasciando centinaia di migliaia di dipendenti senza paga e milioni di cittadini senza servizi.

Difficile che Trump cambi idea, ma il cerino resterà nelle sue mani.

