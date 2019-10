La speaker Nancy Pelosi (foto) e i leader democratici alla Camera hanno deciso di non tenere, come chiedevano Casa Bianca e repubblicani, un voto in seduta plenaria per l'avvio formale dell'indagine di impeachment contro il presidente Donald Trump per l'Ucrainagate.

KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

(sda-ats)