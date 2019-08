New York, depenalizzato uso marijuana

Non è più fuorilegge fumare o possedere marijuana nello stato di New York. È entrata infatti ufficialmente in vigore la legge che depenalizza il reato.

Con la nuova misura i residenti dell'Empire State potranno quindi fumare o possedere fino a poco più di 56 grammi di marijuana. Circa 25mila persone inoltre vedranno di nuovo pulita la loro fedina penale.

"Questa legge ci voleva da tempo - ha detto il governatore Andrew Cuomo - è un passo avanti significativo nel nostro sforzo di mettere fine ad un ciclo repressivo e sistemare una volta per tutte un processo di giustizia penale discriminatorio".

Secondo quanto si legge sull'Huffington Post, dal 2008 al 2017 nello stato di New York sono state arrestate oltre 360mila persone e nella maggior parte si tratta di individui di colore.

Neuer Inhalt Horizontal Line