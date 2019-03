La democratica Rashida Tlaib, una delle due prime deputate musulmane elette al Congresso, annuncia che verso fine mese si unirà ad altre persone per presentare una risoluzione di impeachement per iniziare le procedure dello messa in stato di accusa del presidente.

Una mossa che non si prevede guadagnerà molti consensi, dato la leadership del partito e i presidenti delle commissioni chiave hanno precisato che le indagini parlamentari non sono alla fase dell'impeachment. Ma l'iniziativa di Tlaib segnala che una parte del partito scalpita per passare subito all'incriminazione di Donald Trump a Capitol Hill.

Neuer Inhalt Horizontal Line