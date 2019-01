Una docente della Duke University in nord Carolina è stata rimossa dopo una email in cui invitava, in modo quasi intimidatorio, alcuni studenti cinesi a parlare inglese invece della loro lingua madre.

"Agli studenti internazionali - si legge - per favore, per favore, per favore tenete a mente queste conseguenze non volute quando scegliete di parlare in cinese".

L'email era stata inviata dopo che alcuni docenti si erano lamentati del fatto che un gruppo di studenti si era messo a parlare ad alta voce in cinese in un'area pubblica. Gli stessi docenti avevano chiesto al dipartimento di Biostatistica di vedere le foto di tutti gli studenti del programma in modo da identificarli ed eventualmente regolarsi di conseguenza nel caso gli stessi avessero fatto domanda di stage o di far parte di qualche progetto.

