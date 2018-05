Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 7.25 23 maggio 2018 - 07:25

Stacey Abrams ha vinto le primarie democratiche per la candidatura a governatore in Georgia.

Stacey Abrams ha vinto le primarie democratiche per la candidatura a governatore in Georgia. È la prima donna a vincere la nomination nello Stato per uno dei principali partiti e se verrà eletta a novembre diventerà la prima donna afroamericana governatrice negli Usa.

A favore di Abrams avevano espresso il loro endorsement pesi massimi del partito democratico, fra cui Hillary Clinton e Bernie Sanders.

