Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2018 7.09 22 giugno 2018 - 07:09

Una dozzina di Stati, tra cui la California, intendo fare causa all'amministrazione Trump per la separazione dei bambini dai genitori che entrano illegalmente negli Usa dal Messico.

La tesi sostenuta è che l'ordine esecutivo del presidente volto a fermare questa prassi contiene in realtà molte riserve e non garantisce la riunione delle famiglie.

Nel frattempo lo speaker della Camera Paul Ryan ha annunciato un rinvio alla prossima settimana del voto sul pacchetto di "compromesso" in materia di immigrazione. Il voto era previsto per oggi ma inizialmente era stato posticipato a domani. Ora un ulteriore slittamento, per inserire nel testo - preparato solo dai repubblicani - alcuni punti tali da garantire i 218 voti necessari per l'approvazione. Tra questi un controverso sistema di verifica elettronico per confermare che gli aspiranti lavoratori vivano legalmente negli Usa.

Neuer Inhalt Horizontal Line