Non è un episodio di "Breaking Bad", ma quanto realmente accaduto in Arkansas. Due professori sono stati accusati di aver utilizzato le loro competenze per produrre metanfetamina nei laboratori dell'università.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Clark ha fatto sapere che si tratta di due docenti di chimica, il 45enne Terry D. Bateman e il 40enne Bradley A. Rowland, che sono stati arrestati nei giorni scorsi con l'accusa di aver prodotto metanfetamina all'interno della Henderson State University.

Il laboratorio, come riporta il New York Times, è stato chiuso l'8 ottobre a causa di un forte odore chimico, e gli esami hanno rivelato che si trattava di cloruro di benzile, sostanza che può essere usata per produrre la droga sintetica. I due erano già stati messi in congedo amministrativo l'11 ottobre, e il laboratorio è stato riaperto il 29 ottobre dopo che il lavoro di bonifica è stato terminato.

