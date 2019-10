Eminem interrogato per una canzone contro la figlia del presidente Trump

Eminem è stato interrogato dai Secret Service americani per i suoi "testi minacciosi" nei confronti di Ivanka Trump, la figlia del presidente Donald Trump.

Secondo quanto riporta BuzzFeed, nel mirino è finita la canzone del 2017 Frame, in cui il rapper si chiede perché la figlia del tycoon fosse nel bagagliaio della sua auto e dicendo poi che la "stupida ragazzina bionda" è stata "buttata nello stagno".

Il caso pare che sia stato aperto in seguito ad una email inviata da un "cittadino preoccupato" all'agenzia che si occupa della sicurezza del presidente e della sua famiglia. "Voglio sapere se l'agenzia sta indagando su Eminem per i suoi testi minacciosi sulla first daughter Ivanka", ha scritto.

I dirigenti del Secret Service hanno contattato Eminem tramite i suoi avvocati alla fine del 2017 e lo hanno interrogato a gennaio 2018. Ma poi hanno deciso che il caso non era da trasmettere ad un procuratore federale.

