Jeffrey Epstein, il finanziere trovato morto il 10 agosto nella sua cella del carcere di Manhattan dove era detenuto con le accuse di abusi, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori, era stato rimosso dal registro dei molestatori del New Mexico.

Lo riporta Cbs News.

Il miliardario era stato inserito nel casellario nel 2010 in seguito alla condanna in Florida sulle accuse di prostituzione minorile, ma due giorni dopo fu rimosso grazie ad una scappatoia.

Funzionari statali hanno spiegato che Epstein non doveva essere registrato perché la vittima del caso in Florida non aveva meno di 16 anni. In New Mexico Epstein possedeva una villa da 17 milioni di dollari a Stanley, conosciuta come "Zorro Ranch".

