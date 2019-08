Almeno 37 persone sono rimaste lievemente ferite in seguito all'esplosione e all'incendio verificatisi in una raffineria della Exxon Mobil a Baytown, 40 km a est di Houston, Texas.

Almeno 37 persone sono rimaste lievemente ferite in seguito all'esplosione e all'incendio verificatisi in una raffineria della Exxon Mobil a Baytown, 40 km a est di Houston, Texas.

Si tratta dell'ultimo di una serie di incidenti nella zona petrolchimica dell'area di Houston

L'amministrazione cittadina ha tenuto in vigore per circa tre ore l'ordine di non uscire da casa per i residenti a ovest dell'impianto. Le colonne di fumo sono rimaste visibili a lungo.

Si tratta dell'ultimo di una serie di incidenti nella zona petrolchimica dell'area di Houston.

Neuer Inhalt Horizontal Line