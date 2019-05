L'età minima per fumare negli Stati Uniti potrebbe essere portata a 21 anni a livello federale.

Il leader della maggioranza repubblicana al Senato Mitch McConnell ha presentato infatti una legge, 'Tobacco-Free Youth Act', che ha l'obiettivo di fermare quella che è ormai diventata una crisi della salute pubblica con sempre più adolescenti che sviluppano dipendenza dal tabacco, in particolare attraverso le sigarette elettroniche.

Attualmente l'età minima per acquistare prodotti del tabacco è di 18 anni nella maggioranza degli stati.

"È nostra responsabilità sia come genitori che come funzionari dello stato - ha detto McConnell - fare tutto ciò che è in nostro potere per tenere lontano dalle scuole e dalla cultura dei giovani questi prodotti dannosi. Dobbiamo portare l'età minima per l'acquisto di prodotti da tabacco a 21 anni a livello federale".

