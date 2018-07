Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 19.52 05 luglio 2018 - 19:52

La Casa Bianca ha annunciato ufficialmente l'assunzione di Bill Shine, ex diriggente del network televisivo Fox, come assistente del presidente Donald Trump e vice "chief of staff" per il settore comunicazione.

"Porta con sé due decenni di esperienza in programmazione televisiva, comunicazione e management", si legge in una nota diffusa dalla Casa Bianca. Shine è stato co-presidente di Fox News Channel e Fox Business Network.

