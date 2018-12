Usa: ex Fox si prepara per Onu, offensiva charme su scettici

Dalla trasmissione televisiva 'Fox & Friends' a candidata a diventare ambasciatrice americana all'Onu. Heather Nauert è impegnata a prepararsi per l'audizione al Congresso all'inizio dell'anno per sostituire Nikki Haley.

Un lavoro complicato che si intreccia con la 'campagna di charme' che ha avviato per cercare di convincere i democratici e i repubblicani scettici sulla sua competenza per il ruolo.

Un ruolo difficile che potrebbe assumere, se confermata, in un momento complicato fra la guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina e il rallentamento delle trattative fra gli Usa e la Corea del Nord. Ma anche per il fatto che il presidente Donald Trump si è alienato gli alleati con la decisione di ritirare le truppe dalla Siria e dell'Afghanistan.

Molti ritengono che Nauert non sia preparata per ricoprire l'incarico, anche se diversi ambasciatori americani si sono schierati in suo sostegno, ritenendo che essere stata portavoce del Dipartimento di Stato per 20 mesi è stato per Nauert come "quattro o cinque MBA in relazioni internazionali".

Per prepararsi all'audizione al Congresso, Nauert sta usando la stessa strategia a cui aveva fatto ricorso Haley, ovvero sedute da un'ora e mezza dove il suo staff interpreta i vari senatori cercando di prepararla alle domande 'più cattive'.

