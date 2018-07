Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 luglio 2018 8.19 08 luglio 2018 - 08:19

Un ex giocatore di basket dell'Nba, Tyler Honeycutt, è morto dopo una sparatoria con la polizia a Los Angeles. Secondo il dipartimento di polizia locale, l'atleta sembra deceduto per ferite d'arma da fuoco causate da lui stesso.

Honeycutt aveva iniziato la sua carriera alla University of California di Los Angeles ed era stato ingaggiato nel draft dai Sacramento Kings nel 2011. Aveva giocato brevemente per i Reno Bighorns prima di approdare agli Houston Rockets. Nel 2013 aveva lasciato gli Usa per giocare nella squadra israeliana Ironi Nes Ziona. Quindi era passato a Mosca col Khimki in 2014, dove era ritornato lo scorso anno dopo un anno con i turchi dell'Anadolu Efes.

Secondo la ricostruzione dei media Usa, la madre del giocatore aveva chiamato la polizia perchè il figlio stava comportandosi in modo "imprevedibile". Stando alla versione della polizia, il sospetto sembra aver aperto il fuoco sugli agenti ed essersi barricato dentro casa, nell'area di Sherman Oaks a Los Angeles. Dopo un lungo stallo, le forze speciali sono entrate nell'abitazione e lo hanno trovato "inerte".

Mentre alcune notizie preliminari suggerivano che l'atleta potesse essere stato colpito dagli agenti, il dipartimento di polizia locale ha twittato che il sospetto "ha subito ferite coerenti con colpi d'arma da fuoco auto inflitti".

