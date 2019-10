L'ex presidente americano Jimmy Carter è caduto nella sua casa di Plains, in Georgia, e l'incidente gli ha provocato un occhio nero oltre ad una ferita sulla fronte che ha richiesto 14 punti di sutura. Lo ha comunicato il Carter Center, precisando che ora "sta bene".

L'ex inquilino della Casa Bianca ha compiuto 95 anni la scorsa settimana ed è il più longevo Commander in Chief della storia Usa. Carter e sua moglie Rosalynn non hanno comunque disdetto gli impegni di lavoro e parteciperanno all''Habitat for Humanity's Jimmy and Rosalynn Carter Work Project' a Nashville, in Tennessee, in programma sino a venerdì.

