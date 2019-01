Usa: ex star Fox divorzia da Nbc, sarà pagata 30 mln dlr

Megyn Kelly e Nbc "divorziano" ufficialmente. La anchorwoman star del piccolo schermo, con un passato di successi a Fox, riceverà tutta la quota restante del suo contratto, ovvero 30 milioni di dollari.

Il divorzio cade nel mezzo del contratto triennale da 69 milioni di dollari firmato da Kelly e Nbc. ''Le parti hanno risolto le loro differenze e Megan Kelly non è più una dipendente di Nbc'' si legge in una nota del network televisivo, in cui non vengono rivelati i dettagli della separazione. Secondo indiscrezioni però Kelly riceverà l'intera quota restante del suo contratto, dopo aver guadagnato 5 milioni di dollari nelle ultime 11 settimane che ha passato lontano dal piccolo schermo.

Kelly non va infatti in video dalla fine dal 24 ottobre, quando è apparsa per presentare ufficialmente le sue scuse dopo essere scivolata sulle maschere di Halloween e aver detto che ''quando ero piccola era Ok se si era mascherati avere il viso dipinto di nero o per i neri averlo dipinto di bianco''.

Kelly - secondo indiscrezioni - e' che convinta che lo scivolone su Halloween sia stato solo un pretesto per liberarsi di lei da parte di Nbc. Kelly è salita alle cronache durante la sua carriera a Fox, quando moderò nel 2015 il primo dibattito tv tra i candidati per la nomination repubblicana. Donald Trump si scagliò contro di lei per le domande che giudicò aggressive, riservandole commenti stereotipati e sessisti. A Fox Kelly, con un passato di studi da avvocato, si era affermata per i suoi modi di condurre le interviste: precisi, esatti, aggressivi ma sempre nel rispetto della persona e della legge.

Il suo ruolo a Nbc era totalmente diverso: volto del mattino doveva essere più rassicurante e meno pungente, sorridente e meno inquisitoria. Un ruolo che - sulla base degli ascolti - non le si addiceva e che le aveva attirato l'ira dei suoi colleghi. Il suo arrivo a Nbc è stato tumultuoso fin dall'inizio. La scelta di Kelly di circondarsi solo con i suoi "uomini", provenienti tutti da fuori e assunti ad hoc, le ha subito creato problemi ma finché c'è stato feeling con i vertici l'anchorwoman ha resistito. Negli ultimi mesi, però, anche con i vertici di Nbc i rapporti si sono logorati, fino ad arrivare allo "scivolone" dei visi neri che ha segnato la fine della sua avventura.

