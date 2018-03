Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 febbraio 2018 8.48

Avevano accumulato 14 chili di esplosivo per fabbricare bombe: un ex insegnante di una scuola superiore e suo fratello gemello sono stati arrestati nel Bronx. Lo riportano diversi media statunitensi tra cui il New York Times.

L'insegnante avrebbe pagato gli studenti delle scuole superiori 50 dollari l'ora per estrarre polvere da sparo da fuochi d'artificio. Con gli arresti gli agenti "probabilmente hanno salvato molte vite", ha detto il sindaco di New York Bill de Blasio.

In conferenza stampa, la polizia non ha fornito tuttavia dettagli su un possibile movente, un obiettivo o piani concreti di fare esplodere un ordigno.

