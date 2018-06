Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

25 giugno 2018 - 20:40

La Food and Drug Administration ha approvato il primo farmaco negli Usa derivato dalla marijuana

La Food and Drug Administration (Fda), l'ente statunitense per la regolamentazione dei farmaci, ha approvato il primo farmaco negli Usa derivato dalla marijuana. Si tratta di uno sciroppo a base di cannabis per curare due rare e devastanti forme di epilessia.

L'Epidiolex di GW Pharmaceuticals è stato dimostrato in studi clinici che riduce il numero di crisi di circa il 40% nei pazienti con le sindromi Dravet o Lennox-Gastaut.

"Questo via libera serve a ricordare che portare avanti programmi di sviluppo che valutino correttamente gli ingredienti attivi contenuti nella marijuana può portare a importanti terapie mediche", ha dichiarato in una nota il commissario della Fda, Scott Gottlieb.

