Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2013 19.34 13 giugno 2013 - 19:34

L'incendio della Black Forest in Colorado continua ad estendersi: quasi 400 case sono in cenere, miglia di residenti sono stati sfollati e i pompieri che da giorni tentano di contenere le fiamme sono in difficoltà.

Secondo gli esperti locali, l'incendio "è uno dei peggiori nella storia dello Stato" e ha già divorato più di 15.000 acri nell'area residenziale di Colorado Springs.

Difficile situazione anche in una altra area del Colorado a circa 150 km a sudovest della capitale Denver: un secondo potente incendio minaccia da ieri il ponte 'Royal Gorge Bridgè che passa sopra il fiume Arkansas, ha già divorato 3.000 acri di terreno ed anche lì i vigili del fuoco non hanno ancora avuto la meglio.

Secondo le autorità locali, il fuoco che si estende da entrambi i lati del ponte, sta minacciando più di 2.500 proprietà alimentato dal forte vento. Il parco dei divertimenti locale, una delle attrazioni della zona, è stato chiuso ed evacuato.(ANSA)

Neuer Inhalt Horizontal Line