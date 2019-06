L'ex vicepresidente statunitense Joe Biden scivola sui segregazionisti, scatenando le polemiche degli altri candidati democratici alla Casa Bianca.

Biden, non nuovo alle gaffe, per promuovere le sue capacità di relazionarsi e di dialogare con tutti ha portato l'esempio dei suoi rapporti con i due controversi senatori degli anni '70 - James Eastland e Herman Talmadge - noti per le loro posizioni contro le leggi con cui si pose fine alla segregazione razziale.

L'ex vicepresidente ha denunciato come oggi non ci si parli più l'uno con l'altro e ha parlato di un "modello di civiltà del passato" in cui, nel Senato, anche gli avversari politici non si guardavano come nemici, ricordando l'ottimo rapporto con i due senatori nonostante posizioni politiche diverse. Apriti cielo. Il sindaco di New York Bill de Blasio ha postato una foto con la moglie e i figli ricordando come per Eastland le famiglie multirazziali come la sua dovrebbero essere illegali. De Blasio accusa quindi Biden di non essere in linea con i valori più moderni del partito democratico.

Parole critiche anche da Cory Booker, candidato afroamericano alla Casa Bianca, che parla di "grave errore" di Biden nel giustificare politici che sostengono politiche razziste e suprematiste.

"Deve chiedere scusa, sono d'accordo con Booker", ha ribadito anche il candidato alla Casa Bianca Bernie Sanders, sottolineando come "è più che mai necessario in tempi in cui l'amministrazione Trump sta cercando di dividere il Paese con i suoi appelli razzisti". Le critiche sono piovute anche da altri candidati dem, come le senatrici Elizabeth Warren e Kamala Harris.

"Scusarmi per cosa?": ha replicato Biden al senatore Cory Booker. "È Booker che dovrebbe chiedere scusa", ha detto l'ex vicepresidente. "Io mi candidai al Senato proprio perchè ero anti-segregazionista. "Loro lo sanno bene - ha aggiunto - nel mio corpo non c'è un solo osso razzista, sono stato coinvolto nella lotta per i diritti civili l'intera mia vita".

