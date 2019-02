Per il fondatore di Microsoft il modo migliore per tassare i paperoni è l'imposta sui guadagni in capitale.

Il modo migliore per tassare i paperoni è l'imposta sui guadagni in capitale, o plusvalenze (capital gains). A indicare la strada da seguire è il fondatore di Microsoft, Bill Gates, in un'intervista alla Cnn.

Intervenendo nel dibattito in corso fra i democratici progressisti che puntano a una maggiore tassazione sui ricchi, Gates si dice "preoccupato" per i conti pubblici americani: "non possiamo far sì che il deficit cresca più velocemente dell'economia", spiega.

E se le tasse sono la strada individuata per colmare il gap allora è appropriato far pagare ai ricchi più tasse. Ma aumentare la tassazione sul reddito, come proposto da alcuni democratici progressisti, non è pratico: quello che servirebbe è aumentare le aliquote sui guadagni in capitale.

