Un giudice federale ha bloccato l'entrata in vigore della legge anti-aborto in Alabama. Si tratta della misura più restrittiva del paese che in pratica etichetta come fuori legge l'interruzione di gravidanza anche nei casi di stupro o di incesto.

Secondo il giudice la legge dell'Alabama, che sarebbe dovuta entrare in vigore il prossimo 15 novembre, è incostituzionale perché viola il diritto dell'individuo alla privacy e di fare scelte essenziali per la dignità personale e autonomia. "Sminuisce - continua il giudice - la capacità delle donne di agire nella società e di prendere decisioni in merito alla riproduttività. Sfida la Costituzione degli Stati Uniti".

