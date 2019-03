La pornostar Stormy Daniels in una foto dello scorso novembre.

Un giudice federale di Los Angeles ha respinto una causa intentata dalla pornostar Stormy Daniels contro il presidente americano Donald Trump per porre fine ad un accordo di non divulgazione. Lo rivelano i media Usa.

Il giudice distrettuale James Otero ha archiviato la causa con cui Stephanie Clifford cercava di invalidare l'accordo da 130 mila dollari che le impediva di parlare della presunta relazione con Trump. Alla base della decisione il fatto che il tycoon e il suo ex legale Michael Cohen hanno accettato di non far rispettare l'accordo. Otero ha rinviato la causa alla Corte Superiore della California, chiarendo di fatto che il caso e' chiuso.

Il giudice è lo stesso che lo scorso ottobre respinse un'altra causa di Daniels per diffamazione contro Trump e Cohen.

