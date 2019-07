Stangata in arrivo per Youtube dalla Federal Trade Commission (foto d'archivio)

La Federal Trade Commission (Ftc) ha finalizzato un accordo con Google nell'ambito delle sue indagini su Youtube per la violazione della legge federale sulla privacy dei bambini. Lo scrive il Washington Post, citando due fonti a conoscenza del dossier.

Si prevede che la società paghi una multa multi-milionaria ma l'ammontare esatto non è chiaro. La palla ora passa al ministero della giustizia, che raramente capovolge una decisione della Ftc. Pochi giorni fa Facebook è stata pesantemente multata per 5 miliardi a causa di Cambridge Analytica.

Youtube è accusata di aver raccolto i dati dei bambini che guardano il servizio di video-streaming in contrasto con la Children's Online Privacy Protection Act (Coppa), che vieta di tracciare e mettere nel mirino gli utenti sotto i 13 anni.

L'accordo arriva in un momento in cui i giganti del web sono sotto un sempre più severo esame da parte del governo e del parlamento per il loro enorme potere di mercato, le loro carenze sulla privacy e le difficoltà di tracciare i contenuti sulle loro piattaforme.

